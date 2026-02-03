AEW | Adam Page affronta le polemiche sulla foto con Marty Scurll e si assume ogni responsabilità

Adam “Hangman” Page rompe il silenzio e si assume la responsabilità dopo le polemiche scatenate da una foto con Marty Scurll. Lottatore della AEW, Page ha deciso di affrontare la caso apertamente, senza nascondersi. La foto, pubblicata lo scorso mese, ha sollevato molte critiche e ora lui si dice consapevole delle conseguenze delle sue azioni.

Adam "Hangman" Page rompe finalmente il silenzio sulla bufera scoppiata lo scorso mese dopo la pubblicazione di un selfie che lo ritraeva insieme al wrestler caduto in disgrazia Marty Scurll e lo fa senza sottrarsi alle proprie responsabilità. Parlando con grande franchezza nell'episodio del 3 febbraio 2026 di The TakeDown with Jon Alba, la star AEW ha ammesso che la vicenda lo ha "turbato molto" e che sentiva il bisogno di "togliersi un peso dal petto", scegliendo di affrontare l'argomento di persona piuttosto che con un comunicato online: "Ho pensato di scrivere qualcosa sui social, ma non mi sembrava il mezzo giusto", ha spiegato Page.

