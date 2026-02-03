Adescò e violentò una tredicenne | Dategli otto anni di reclusione

Un uomo è stato condannato a otto anni di carcere per aver adescato una tredicenne su Instagram. Si era spacciato per un ragazzo di 17 anni, ha convinto la giovane a incontrarlo e poi l’ha violentata. La vicenda si è svolta tra mille insidie sui social e ora l’uomo dovrà scontare la pena decisa dal tribunale.

Otto anni di reclusione per avere adescato una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e averla poi violentata. È la richiesta di condanna presentata ieri dal pm della Procura di Monza Alessio Rinaldi nel processo con il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Monza Andrea Guadagnino per un 24enne colombiano imputato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il giovane, incensurato, che da un anno era residente a Monza nel quartiere Cantalupo insieme alla famiglia quando è stato sottoposto a fermo nel luglio scorso e si trova ancora detenuto in carcere, si è presentato all’udienza davanti al giudice insieme al difensore che gli è stato nominato d’ufficio, l’avvocato Marco Lacchei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adescò e violentò una tredicenne: "Dategli otto anni di reclusione" Approfondimenti su Instagram Adescamento «Condotte devastanti»: otto anni di reclusione per le violenze sull'ex compagna "Spinse giù dalla finestra una donna di 77 anni": colf condannata a 18 anni di reclusione La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Instagram Adescamento Argomenti discussi: Adescò e violentò una tredicenne: Dategli otto anni di reclusione. Picchiò e violentò una 15enne in un garage, condannato a 5 anniÈ stato contattato a 5 anni di reclusione William Loddo, il 29enne originario di Cagliari ma residente ad Arzachena, accusato di aver picchiato e violentato una 15enne, in un garage, nel dicembre del ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.