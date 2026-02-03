Addio Maria Rita Parsi | La saldezza delle radici la leggerezza delle ali

È scomparsa Maria Rita Parsi, psicologa e scrittrice che ha dedicato la sua vita a parlare di problemi come solitudine, violenza e infanzia violata. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della psicologia e della cultura, ma il suo lavoro resta come esempio di passione e impegno per affrontare le sfide della società.

Si è occupata di problemi chiave della società d’oggi e della convivenza, come solitudine, violenza, infanzia violata, comunicazione. A 78 anni è morta Maria Rita Parsi, psicopedagogista, psicologa, psicoterapeuta, con una spiccata sensibilità verso chi soffriva e soffre di disagi e forme di disadattamento ed emarginazione, con l’obiettivo centrale, di sempre, della sua azione: arrivare al cuore delle persone, parlare ai sentimenti, accendere emozioni, partendo dalla natura dell’amore per recuperare il più possibile la dimensione umana e la qualità delle relazioni nel nostro vivere. Non era una donna incline ad assecondare correnti di pensiero per compiacere tendenze o riscuotere applausi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

Il mondo della cultura e della tv piange Maria Rita Parsi, scomparsa questa mattina.

