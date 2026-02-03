Addio Košuta poeta sloveno di Trieste

È morto la notte scorsa a Trieste, nella frazione di Santa Croce, Miroslav Košuta, poeta e scrittore sloveno di Trieste, si è spento all’età di 75 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità di lingua slovena e tra gli amanti della letteratura locale. Košuta era conosciuto per i suoi versi che raccontano il suo legame con il Carso e la sua terra.

È morto la notte scorsa a Trieste, nella frazione di Santa Croce, sul Carso, il poeta e scrittore Miroslav Košuta, appartenente alla minoranza di lingua slovena. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo mese di marzo; il 7 febbraio 2011 aveva ricevuto il Premio Prešeren, il maggiore riconoscimento culturale della Slovenia, per la sua attività letteraria e per il contributo nella preservazione della lingua slovena in Italia. Per la critica letteraria e senatrice Tatjana Rojc, anche lei triestina della minoranza ed ex allieva del poeta, "Miroslav Košuta è stato una delle voci poetiche slovene più alte, ha fatto la poesia "onesta" delle piccole cose che sa parlare in maniera universale e dire l'assoluto.

