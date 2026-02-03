Addio di Vannacci alla Lega oggi alle 16 l’annuncio del Generale al consiglio federale del Carroccio convocato da Salvini

Oggi alle 16, il generale Vannacci annuncerà ufficialmente la sua uscita dalla Lega durante il consiglio federale convocato da Matteo Salvini a via Bellerio. La decisione sembra ormai presa e sarà discussa in questa riunione, che segna la fine del suo percorso nel partito. Dopo l’annuncio, Vannacci potrà lanciare il suo nuovo progetto, Futuro Nazionale, con il logo già pronto. La scena politica si prepara a un nuovo capitolo, con un ex militare pronto a mettersi in gioco da protagonista.

Argomenti discussi: Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Vannacci deposita il nuovo logo Futuro nazionale: l’addio a Salvini sembra più vicino; Fontana contro Vannacci: Un’anomalia. Salvini tenta un’ultima mediazione.

