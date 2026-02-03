Questa mattina il Comune ha ufficialmente deciso di demolire lo chalet di via Matteotti. L’edificio, ormai in condizioni di degrado, sarà abbattuto dopo anni di discussioni e tentativi di recupero. L’amministrazione ha scelto di intervenire, ponendo fine a una situazione che durava da molto tempo. La decisione è stata comunicata ieri, mettendo fine a un’epoca di abbandono nel cuore della città.

Lo chalet del degrado sarà abbattuto. Lo ha annunciato ieri l’amministrazione comunale, che lo ha “ereditato“ nel 2003. Da ex sede dell’associazione nazionale carabinieri, l’edificio di via Matteotti negli anni è diventato rifugio di disperati e anche luogo di spaccio e di ricettazione. Non solo. I problemi strutturali sarebbero talmente importanti da non renderne più possibile – e conveniente – una messa in sicurezza e una riqualificazione. Così, il Comune ha scelto la via della demolizione "per motivi di sicurezza urbana" e ha già dato mandato all’ufficio tecnico di incaricare un’azienda specializzata all’esecuzione dei lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio allo chalet di via Matteotti . Il Comune sceglie la demolizione

Approfondimenti su via Matteotti

Il Comune di Aversa ha disposto la demolizione di una veranda realizzata senza autorizzazione presso un immobile di viale Kennedy.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su via Matteotti

Argomenti discussi: Addio allo chalet di via Matteotti . Il Comune sceglie la demolizione; Cinisello Balsamo, addio allo chalet di via Matteotti; L’AQUILA: ADDIO A OSCAR CARLI, PEZZO DI STORIA DEL COMMERCIO AQUILANO; Valentino, a chi potrebbe andare l'eredità da Hoeksema e Giammetti a Villani, Carlos Souza e la Fondazione.

Chalet Ciro a Mergellina a lutto, addio a don Antonio De Martino«I tuoi insegnamenti saranno la luce del nostro cammino» è il messaggio d'addio dello storico Chalet Ciro a Mergellina, nato negli anni Cinquanta, ad Antonio De Martino, scomparso ieri, colui che ha ... fanpage.it

Chalet Ciro, addio al fondatore Antonio De Martino: «I tuoi insegnamenti saranno la luce del nostro cammino»Addio ad Antonio De Martino, il fondatore dello storico Chalet Ciro, vera istituzione a Napoli per graffe, dolci e gelati. Serrande abbassate nei punti vendita di tutta la città su cui campeggia il ... ilmattino.it

Cinisello Balsamo, addio allo chalet di via Matteotti #NordMilano24 #cinisellobalsamo #viamatteotti #addioallochalet #BreakingNews nordmilano24.it/2026/02/02/cin… x.com

Lo Chalet chiude i suoi bandoni, per ora. Ci portiamo a casa i sorrisi, le risate, le chiacchiere senza fretta e tutte le giornate passate insieme. Resta un po’ di nostalgia, ma anche tanta gratitudine per ogni momento condiviso. Non è un addio, è solo un arrivede - facebook.com facebook