La discoteca Venus di Como chiude definitivamente i battenti. Dopo anni di musica e feste, l’ultima apertura ha segnato la fine di un’epoca per i giovani della zona. La decisione arriva in un momento in cui la città fatica a offrire alternative di divertimento, lasciando molti senza un punto di riferimento per la vita notturna.

In una città che non brilla certo per essere ricca di offerte per i più giovani, arriva una brutta notizia che scuote il mondo della notte. Il Venus, storica discoteca di Como, rifugio del venerdì e del sabato per molti ragazzi che amano ballare, chiude. Il comunicato diffuso attraverso Instagram non lascia dubbi e invita tutti a un ultimo ballo. Carissimi amici della notte, con questo comunicato desideriamo condividere con voi una decisione importante: il percorso del Venus si conclude. Dopo mesi di confronto all’interno della compagine societaria, la maggioranza dei soci ha scelto di non proseguire questa esperienza.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Venus Como

La discoteca Supermarket di Torino, simbolo di diverse generazioni, chiude ufficialmente i battenti.

Venus, l’ultima mostra di Valentino ospitata presso PM23, la fondazione romana di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, propone un confronto tra le creazioni di alta moda dello stilista e le opere dell’artista Joana Vasconcelos.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

10 Days Around Japan on a Cruise Ship | MSC Bellissima by Japanet (Part 1)

Ultime notizie su Venus Como

Argomenti discussi: Addio al Venus, chiude l'ultima discoteca di Como; Chiude il Venus, la discoteca del centro città. Il prossimo weekend le ultime aperture; Como, l'addio alla discoteca storica: Il nostro percorso finisce qui. Il progetto non è più sostenibile; A Como chiude la discoteca Venus: Canone d’affitto e costi di gestione troppo alti.

Addio al Venus, chiude l'ultima discoteca di ComoIn una città che non brilla certo per essere ricca di offerte per i più giovani, arriva una brutta notizia che scuote il mondo della notte. Il Venus, storica discoteca di Como, rifugio del venerdì e ... quicomo.it

Chiude il Venus, la discoteca del centro città. Il prossimo weekend le ultime apertureChiude il Venus Club, la discoteca di via Sant'Abbondio a Como. La decisione è stata comunicata dalla direzione con una ... espansionetv.it

ADDIO AL VENUS: Chiude l’unica discoteca del centro di Como. L'ex "Charlie" abbassa definitivamente le serrande. Leggi i dettagli dell'annuncio e i motivi della chiusura qui - facebook.com facebook