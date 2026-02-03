Addio a Mario Desideri volto dello sport

È morto a 70 anni Mario Desideri, volto noto dello sport. La malattia lo ha portato via nella sua casa di Molinaccio, al confine tra Uzzano e Pescia. La notizia ha subito preso il sopravvento tra amici e appassionati, che lo ricordano come un uomo appassionato e sempre disponibile. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo ha conosciuto e seguito nel suo impegno sportivo.

Una malattia si è portato via Mario Desideri di 70 anni residente a Molinaccio al confine dei comuni di Uzzano e Pescia. Mario era molto conosciuto a Chiesina Uzzanese dove per decenni aveva gestito una macelleria, inoltre era noto anche negli ambienti sportivi in quanto vice presidente della società calcio del Chiesina Uzzanese e sempre interessato al ciclismo e basket. A dargli l'ultimo saluto nella chiesa di Torricchio moltissime persone delle comunità di Chiesina e Uzzano tanto che la parrocchia non è stata sufficiente a contenere tutti, forse erano di più quelli rimasti fuori, tra i presenti i sindaci Dino Cordio e Fabio Berti, dirigenti e giocatori del Chiesina Calcio, volontari della Pubblica Assistenza.

