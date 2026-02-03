addio a lamberto mezzetti

Questa mattina Modena piange la scomparsa di Lamberto Mezzetti, 95 anni. Il sindaco Massimo Mezzetti ha annunciato la notizia sui social, scrivendo:

"Ci hai lasciato anche tu caro babbo, la nostra roccia". E’ stato lo stesso sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ad annunciare con un post sui social la morte del padre Lamberto, 95 anni. "Lo hai fatto serenamente – scrive il sindaco – avvolto dalla nuvola del nostro affetto e dei tanti che si sono presi cura di te, quasi rassegnato al tempo che sentivi ormai volgere al termine. E così, in meno di un anno vi abbiamo perso tutti e due. Ora che siete entrambi lassù, tra le stelle del firmamento, devo dirvi una cosa che solo ora mi rendo conto di non avervi mai detto esplicitamente: grazie! Si certo, vi ho ringraziato per tante cose negli anni ma mai per ciò che era più importante: grazie per avermi reso l’uomo, il padre, il marito che sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

