Acquista un camioncino su Facebook da una mamma incinta e poi la uccide con 70 coltellate alla testa

Un giovane di 19 anni ha ucciso ieri Eliza Morales, una donna di 30 anni incinta, a Chicago. La vittima aveva appena acquistato un camioncino da una donna su Facebook. Durante l’aggressione, l’uomo le ha inflitto almeno 70 coltellate alla testa. Anche il suo cane è stato ferito gravemente, colpito agli occhi. La polizia ha arrestato il 19enne poco dopo, ma ancora non si conoscono i motivi dell’omicidio.

Eliza Morales, 30enne incinta, è stata brutalmente uccisa a Chicago da un 19enne. Anche la cagnolina di famiglia è stata accoltellata in mezzo agli occhi.

