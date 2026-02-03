Le star si aprono sulla loro pelle. Molte di loro hanno condiviso le proprie esperienze con l’acne, rompendo il tabù e mostrando che le imperfezioni sono normali. Così, hanno mandato un messaggio forte: anche le celebrità combattono con i brufoli e non devono vergognarsi. La loro sincerità aiuta tante persone a sentirsi meno sole e più accettate nella propria pelle.

Molte celeb hanno raccontato apertamente le loro storie di pelle, contribuendo a normalizzare la narrazione sulle imperfezioni cutanee +++dropcap Acne, rimedi e autostima. Se fino a qualche anno fa si tessevano gli elogi alle star che non si vergognavano di mostrare l'acne sul viso e di parlare pubblicamente del problema, oggi c'è anche un nuovo modo di mandare un messaggio positivo di inclusività e fiducia in sé stessi: applicare i patch anti-acne sul viso e uscire di casa serenamente. Questi accessori trasparenti, colorati o dalle forme stilizzate, sono quasi degli status symbol, consentono infatti di trasformare un disagio in un dettaglio estetico da prendere con più leggerezza, il tutto rilasciando dei principi attivi che trattano l'imperfezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Acne, i rimedi delle star che lo hanno affrontato mandando messaggi di skin positivity

