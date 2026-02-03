La tensione tra Kiev e Mosca si riaccende sulle accuse di armi chimiche. Ucraina e alleati occidentali lanciano nuove accuse contro la Russia, ma finora nessuna prova concreta è stata presentata. La situazione resta calda e il rischio di escalation cresce.

Il dibattito sull’uso delle armi chimiche nel conflitto in Ucraina torna nuovamente alla ribalta con altre accuse formulate nei confronti di Mosca. Peccato che pure Kiev abbia questioni in merito ancora irrisolte. E sulle quali occorrerebbe che gli enti preposti indagassero. A pensar male si fa peccato, ma forse ci si azzecca se si ipotizza che le denunce contro la Russia vengono lanciate per sviare l’attenzione dalle nefandezze delle truppe ucraine. Agenzie tedesche e olandesi denunciano. In particolare l’Ucraina ha accusato la Russia di ricorrere a due tipi di gas in palese violazione della Convenzione di Ginevra: il lacrimogeno e la cloropicrina, componente del famigerato Grünkreuz usato già nella Prima Guerra mondiale, che colpisce il sistema respiratorio e provoca soffocamento per edema polmonare acuto. 🔗 Leggi su Follow.it

Accuse reciproche sull'uso di armi chimiche, ma Ucraina e Occidente non portano prove

