Accusati di riciclare i soldi provento della vendita di droga tutti assolti dalle accuse

Marito e moglie di origini albanese, insieme a un imprenditore italiano, sono stati assolti dalle accuse di riciclaggio di denaro proveniente dalla droga. I giudici del Collegio hanno deciso che non ci sono prove sufficienti contro di loro, chiudendo così un procedimento che aveva sollevato molte polemiche. I tre avevano sempre negato ogni addebito e ora possono tirare un sospiro di sollievo.

Marito e moglie, entrambi di origini albanese, e un imprenditore italiano, difesi rispettivamente dagli avvocati Giuliano Renzi, Tiziana Casali e Stefano Caroli, accusati di riciclare i soldi provento della vendita di droga sono stati completamente scagionati dai giudici del Collegio presieduto.

