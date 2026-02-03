Accoltellata alla schiena muore 22enne a Napoli

Questa sera a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è deceduta all’ospedale Villa Betania di Ponticelli. La ragazza era stata ferita con un colpo di coltello alla schiena e non ce l’ha fatta a sopravvivere. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

È morta nel pomeriggio all'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli di Napoli una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, colpita da una coltellata alla schiena. La ragazza è stata trasportata in auto al pronto soccorso in condizioni disperate da alcune persone che, dopo averla lasciata all'ingresso, si sono allontanate senza fornire spiegazioni. Nonostante i tentativi dei medici, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Aveva con sé i documenti ed era residente nel rione Conocal, un complesso di edilizia popolare nella periferia orientale di Napoli. Sull'omicidio sta indagando la polizia.

