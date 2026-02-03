Accoltellata alla schiena Choc in città muore ragazza di 22 anni

Un pomeriggio normale si trasforma in tragedia. Una ragazza di 22 anni viene ferita mortalmente alla schiena in un attacco improvviso. La polizia ha già avviato le indagini, ma ancora non ci sono dettagli certi sull’autore dell’aggressione. La città si sveglia con il dolore di questa perdita e la speranza di fare presto luce sul caso.

Un pomeriggio qualunque, spezzato all'improvviso da una violenza improvvisa che ha lasciato sgomenta un'intera comunità. Una giovane vita si è spenta in poche ore, mentre intorno restano solo domande e una ricostruzione ancora tutta da fare. Il tempo, scandito da sirene e concitazione, si è fermato davanti a una tragedia che ha il sapore dell'ennesimo femminicidio. Secondo le prime informazioni, la vittima è una ragazza di 22 anni, colpita con un'arma da taglio nel tardo pomeriggio di oggi, 3 febbraio. La dinamica resta avvolta dall'incertezza: ciò che è certo è che l'aggressione è stata brutale, tanto da rendere immediato l'intervento dei soccorsi in codice rosso.

La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale.

Una giovane di 22 anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere stata accoltellata alla schiena.

