Accoglienza e solidarietà a Osimo | la famiglia Ricci racconta La giusta vicinanza nell' affido e nell' adozione

Venerdì 6 febbraio, Osimo accoglierà Cinzia Spataro e Stefano Ricci, che racconteranno la loro esperienza di affido e adozione. La coppia parlerà di come si sono aperti alla famiglia, di amore e di vicinanza, portando nel cuore della città un esempio di solidarietà e impegno. La loro storia ha già fatto parlare di sé, e ora vogliono condividere il loro percorso con chi desidera conoscere meglio il valore di una porta sempre aperta.

L'appuntamento si terrà venerdì 6 febbraio presso la sala del Consiglio Comunale. L'evento rientra nel progetto C.A.S.A. per sensibilizzare il territorio sul tema dei minori in difficoltà. OSIMO – Un racconto di vita, amore e porte aperte: è quello che Cinzia Spataro e Stefano Ricci porteranno nel cuore di Osimo venerdì 6 febbraio. Alle ore 17.30, la sala del Consiglio Comunale ospiterà la presentazione del libro "La giusta vicinanza", un'opera che ripercorre l'esperienza pluridecennale di una famiglia che ha fatto dell'accoglienza la propria missione, attraverso i percorsi dell'affido e dell'adozione.

