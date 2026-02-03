Un episodio di molestie sul lavoro è finito sotto i riflettori. Un uomo è accusato di aver palpeggiato una collega durante l’orario di lavoro e di aver poi tentato di baciarla. La donna si è opposta immediatamente, riuscendo a sottrarsi. L’uomo ha chiesto di patteggiare la pena, ma la vicenda resta sotto l’attenzione delle forze dell’ordine.

Prima i palpeggiamenti e poi il tentativo di baciarla a cui la malcapitata si sarebbe prontamente sottratta. Comportamenti che hanno visto finire sotto accusa un addetto alla sicurezza 59enne, all’epoca dei fatti in servizio in un ufficio pubblico della città. L’uomo, che deve rispondere di violenza sessuale e tentata violenza sessuale ai danni di una collega di vent’anni più giovane, ha scelto di intraprendere la via del patteggiamento. Il caso è approdato ieri mattina davanti al giudice Marco Peraro. La difesa dell’uomo, come accennato, ha chiesto di patteggiare la pena e il giudice ha rinviato al 6 maggio per verificare il percorso intrapreso con il Centro uomini maltrattanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi sul posto di lavoro. Palpeggia la collega in servizio. Chiede di patteggiare la pena

A Merate, una giovane donna di 28 anni, addetta alla mensa dell'ospedale, ha perso il lavoro dopo aver denunciato una molestia sul posto di lavoro.

