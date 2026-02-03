Abracadown diventa una mostra alla Galleria dei Miracoli in via del Corso

Dal 7 al 15 febbraio, alla Galleria dei Miracoli di via del Corso apre una mostra dedicata a “Abracadown”, il musical che ha conquistato il pubblico. L’esposizione include foto e ricordi, e ci sarà anche una “Walk of Fame” con le impronte delle star. Una occasione per rivivere le scene più iconiche dello spettacolo, tutto in un luogo che si trasforma in un vero e proprio museo temporaneo.

"Abracadown" il musical diventa una mostra fotografica con tanto di "Walk of Fame", dal 7 al 15 febbraio, alla Galleria dei Miracoli via del Corso.Il progetto vede protagonisti un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down, tra cui: Valerio Speziale, Eugenio Torrente, Alice Benedetti, Emauele.

