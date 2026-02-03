Abi Rottigni | demografia sfida strutturale richiede approccio integrato

La demografia in Italia resta una sfida enorme. Secondo gli esperti, il Paese deve adottare un approccio più completo per affrontare il problema. Non basta puntare solo sulla forza lavoro o sul capitale umano: occorre anche aiutare le famiglie, gli anziani e il tessuto produttivo. Il ricambio generazionale diventa sempre più urgente, perché senza un intervento deciso il declino demografico rischia di peggiorare ulteriormente.

Roma, 3 feb. (askanews) – La demografia è un settore in cui l’Italia si trova di fronte a “una sfida strutturale” che richiede “un approccio integrato, che affianchi alle ‘leve’ della forza lavoro e del capitale umano anche misure rivolte alle famiglie, agli anziani e al tessuto produttivo, dove il ricambio generazionale è sempre più importante”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Associazione bancaria italiana, Marco Elio Rottigni, durante una audizione alla Camera presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica in atto. “Il settore bancario è parte attiva di questo percorso e contribuisce, nel proprio ambito, a sostenere l’adattamento dell’economia e della società italiana alla nuova realtà demografica – ha detto – in linea con le buone pratiche già in essere”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

