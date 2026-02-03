Questa sera alle 21, i riflettori sono puntati su Aberdeen-Celtic. Il Celtic, con poche alternative in mano, cerca di sfruttare ogni occasione per avvicinarsi alla vetta. Gli Hearts giocano martedì sera e potrebbero influenzare le motivazioni dei giocatori di Martin O’Neill, ma al momento non ci sono certezze. La partita si presenta come un match importante per entrambe le squadre, con il Celtic che vuole mantenere saldo il secondo posto.

Le motivazioni del Celtic sarebbero anche più alte se gli Hearts martedì sera lasciassero dei punti a Paisley, ma prima di tutto non lo possiamo sapere, secondo in ogni caso la squadra di Martin O’Neill non ha alternative. Il veterano nordirlandese è tornato dopo la parentesi disastrosa di Wilfried Nancy in una stagione tumultuosa per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aberdeen-Celtic (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

