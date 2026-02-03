Abbandona tre tonnellate di detriti al Campasso incastrato dalle telecamere

Da genovatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Genova ha denunciato un uomo responsabile di aver abbandonato tre tonnellate di detriti al Campasso. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre scaricava i rifiuti, e ora rischia una denuncia penale. La vicenda si aggiunge a un caso di illecito trasporto e abbandono di rifiuti che ha scosso la zona.

Un uomo è stato denunciato dalla polizia locale di Genova per illecito trasporto e abbandono di rifiuti. Lo scorso novembre, approfittando della notte, aveva scaricato al Campasso, in un’area di proprietà di Aster, circa 3 tonnellate di materiale proveniente da demolizioni edili. Aster aveva.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Campasso Abbandono

Abbandona rifiuti in strada: incastrato grazie alle telecamere dopo la segnalazione dei cittadini

Dà fuoco al Comune di Gioia Tauro e al container di un cantiere edile: incastrato dalle telecamere – Video

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Campasso Abbandono

Argomenti discussi: Oltre 50 mila tonnellate di rifiuti nei centri di raccolta: ecco i numeri 2025 nel Veneziano; Sassari: cresce l'abbandono dei rifiuti, via alle fototrappole con intelligenza artificiale e alle sanzioni severe; Sampierdarena abbandono illecito di rifiuti: 19 sanzioni e fermi veicoli; Tragedia in via Musone, insegnante 37enne muore dopo tragico volo: lascia tre figli.

abbandona tre tonnellate diFurto di tre tonnellate di rame. Recuperati autocarro e refurtivaNovi, il materiale rubato in un magazzino di Concordia. Alla vista dei carabinieri i malviventi sono fuggiti. msn.com

Sequestrate tre tonnellate e mezzo di fuochi illegali a Reggio CalabriaLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa tre tonnellate e mezzo di materiale pirotecnico, petardi e bombe carta detenuti e trasportati illegalmente, in totale assenza delle ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.