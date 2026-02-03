Abbandona tre tonnellate di detriti al Campasso incastrato dalle telecamere

La polizia locale di Genova ha denunciato un uomo responsabile di aver abbandonato tre tonnellate di detriti al Campasso. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre scaricava i rifiuti, e ora rischia una denuncia penale. La vicenda si aggiunge a un caso di illecito trasporto e abbandono di rifiuti che ha scosso la zona.

Un uomo è stato denunciato dalla polizia locale di Genova per illecito trasporto e abbandono di rifiuti. Lo scorso novembre, approfittando della notte, aveva scaricato al Campasso, in un'area di proprietà di Aster, circa 3 tonnellate di materiale proveniente da demolizioni edili.

