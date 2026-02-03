A tu per tu con Wagner Il ’Tristano e Isotta’ spiegato passo dopo passo

Questa sera al Teatro Animosi, alle 17,30, si terrà un incontro dedicato al mito di Tristano e Isotta. Un narratore spiegherà passo dopo passo la storia, aiutando il pubblico a capire i dettagli più nascosti di questa leggenda. L’evento si svolge nel Ridotto del teatro e promette di essere interessante per chi ama le storie d’amore intense e le trame di morte e passione.

Il mito di Tristano e Isotta sarà illustrato nel Ridotto del Teatro Animosi venerdì alle 17,30 nell'incontro 'Il filtro, amore e morte'. Sono tre parole che danno titolo alla conferenza sul capolavoro di Richard Wagner voluta dal circolo carrarese Amici della Lirica 'Angelo Mercuriali', con il patrocinio del Comune e dell'assessorato alla Cultura. A curare l'incontro la relatrice Serena Cozzi, collaboratrice della Sovrintendenza del Teatro Carlo Felice di Genova, dove il circolo presieduto da Carlo Menconi sarà presente con i suoi numerosi soci. Cozzi è incaricata alla promozione della programmazione del piano regionale.

