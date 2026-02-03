A Torino violenze ingiustificate anche su manifestanti pacifici | serve un identificativo per le divise

Durante una grande manifestazione pacifica contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, un gruppo di circa mille persone ha preso una piega violenta. La polizia ha dovuto intervenire per fermare gli scontri e riportare l’ordine. In questa confusione, alcuni manifestanti sono stati colpiti senza motivo, mentre le forze dell’ordine hanno accusato comportamenti ingiustificati anche su chi stava solo protestando pacificamente. La questura di Torino ora pensa a introdurre un sistema di identificazione per le divise, per evitare che simili episodi si ripetano.

di Angelo Palazzolo Durante la grande e pacifica manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, un migliaio di facinorosi ha trasformato Torino in un campo di battaglia. A oscurare il senso e le ragioni di una protesta partecipata e non violenta è stata una minoranza organizzata, che ha messo a ferro e fuoco la città. L'immagine simbolo di quella giornata — la più drammatica e la più rilanciata — è stata quella di un poliziotto di 29 anni, isolato, circondato, colpito ripetutamente e aggredito con un martello. Un video diventato virale in pochi minuti, capace di suscitare un'indignazione trasversale, condivisa da persone di ogni orientamento politico.

