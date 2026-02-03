A Spazio Cultura la presentazione di Selvatica | è tempo di poesia con Marianna Guccione

Sabato 7 febbraio alle 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione di Palermo, Marianna Guccione presenta il suo nuovo libro di poesie,

Sabato 7 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Marianna Guccione che presenterà il suo libro "Selvatica", una raccolta di poesie, novità editoriale pubblicata da Edizioni L'Arca di Noè. A dialogare con l'autrice sarà Francesca Marino. Questa raccolta è un viaggio, un’esplorazione profonda dell’animo umano e della natura, un canto che si leva dal cuore pulsante dell’isola dell’autrice per abbracciare chiunque sia disposto ad ascoltarlo. Con le sue parole, la poetessa ci offre non solo il suo mondo interiore, ma ci invita a riflettere sul nostro, a trovare un punto di connessione tra il personale e l’universale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

