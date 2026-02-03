A Napoli il corpo sotto i riflettori con Penne e Pennelli

A Napoli, la rassegna “Penne e Pennelli” porta in scena mostre, incontri e dibattiti fino a febbraio. Il Clubino in via Luca Giordano 73 si trasforma in un punto di riferimento per gli appassionati di arte, con eventi che approfondiscono il presente e il passato dell’arte. La città si conferma ancora una volta protagonista della scena culturale italiana.

Napoli si conferma protagonista della scena culturale con la rassegna artistica “Penne e Pennelli”, che fino a febbraio anima il Clubino in via Luca Giordano 73 con mostre, incontri e dibattiti sul presente e sulla storia dell’arte. Al centro dell’attenzione c’è la mostra “Corpus” dell’artista Luigi Mallozzi, curata dal noto critico Pasquale Lettieri, che inaugurerà martedì 10 febbraio alle 17. Dieci opere selezionate raccontano il corpo non solo come struttura anatomica, ma anche come concetto filosofico ed emozionale. La pennellata energica di Mallozzi mette in luce il pathos delle figure e invita il pubblico a riflettere sul significato del corpo nella pittura e nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Napoli il corpo sotto i riflettori con “Penne e Pennelli” Approfondimenti su Napoli Penne e Pennelli Biasin: “Conte sotto i riflettori, Atalanta crocevia per il Napoli” Pennelli trucco: i consigli di Manuele Mameli per scegliere gli indispensabili (e tutte le linee pennelli dei make-up artist) Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Penne e Pennelli Argomenti discussi: Asfalto: un poema fisico sulla vita che si spezza; Sasio, il debutto prende corpo dal vivo all'Auditorium Novecento; Taxi a Napoli, dilagano gli abusivi: Niente sconti ai furbetti; Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato. Napoli, servono vigili urbani. Il Comune: «In arrivo duecento assunzioni»Novità in arrivo per il corpo della Polizia Municipale di Napoli. All’orizzonte c’è l’assunzione di 200 nuovi vigili urbani che, come spiegato ieri dal ... ilmattino.it Napoli, via libera a 200 nuovi vigili: Manfredi annuncia il potenziamento del CorpoNapoli migliora la sicurezza stradale e il controllo del territorio, un passo avanti per la città ai piedi del Vesuvio. cronachedellacampania.it Donne di Napoli, questa è per voi. Se hai superato i 40 se senti che il tuo corpo sta cambiando se sei stanca di sentirti dire “è normale, è l’età” sabato devi esserci. Parleremo di corpo, metabolismo, ormoni, energia, forza. Di come tornare protagoniste d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.