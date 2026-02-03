A Muzzana rappresentazione di Anime di piombo in onore del carabiniere Enea Codotto

A Muzzana si è tenuta una rappresentazione teatrale dedicata all’appuntato Enea Codotto, medaglia al valor militare. L’evento, organizzato dall’Associazione nazionale carabinieri di Latisana con il supporto del Comune, ha ricordato il carabiniere nel 45° anniversario della sua medaglia. La scena, intitolata “Anime di piombo” e ideata da Andrea Regeni e Sandra Cosatto, ha coinvolto il pubblico in un momento di riflessione e memoria.

Interpreti: Enza Milan, Nicoletta Popesso, Andrea Regeni, Angelo Formentin, Noemi Formentin, Giampaolo Stel, Dorino Regeni. La regia è di Andrea Regeni. La rappresentazione teatrale si terrà sabato 7 febbraio, alle 20.00, nella Sala Parrocchiale di Villa Rubini a Muzzana. Seguirà un breve dibattito, moderato dal giornalista Toni Capuozzo, nel quale interverrà anche il Sindaco Genziana Buffon. L'evento ha il patrocinio dei Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis e Palazzolo dello Stella con il concorso di Io sono Friuli Venezia Giulia e dell' Associazione nazionale carabinieri.

