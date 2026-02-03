A Muzzana rappresentazione d’arte in onore del carabiniere Enea Codotto

Questa sera a Muzzana si terrà uno spettacolo teatrale dedicato al carabiniere Enea Codotto, medagliato al Valor Militare. L’evento inizia alle 20, e vuole essere un omaggio al suo coraggio e al suo impegno. La rappresentazione si svolge nel rispetto della memoria del militare, con la partecipazione di molte persone del paese.

A Muzzana, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 20,00, si svolgerà una rappresentazione teatrale in onore del carabiniere Enea Codotto, medagliato al Valor Militare. L’evento, intitolato “Anime di piombo”, è organizzato dall’Associazione nazionale carabinieri sezione di Latisana in collaborazione con il Comune di Muzzana del Turgnano. La manifestazione si terrà nella Sala Parrocchiale di Villa Rubini, in Via di Sopra, e sarà condotta da Andrea Regeni e Sandra Cosatto, con la partecipazione di Enza Milan, Nicoletta Popesso, Angelo Formentin, Noemi Formentin, Giampaolo Stel e Dorino Regeni. La regia è affidata a Andrea Regeni, mentre il dibattito successivo sarà moderato dal giornalista Toni Capuozzo, con l’intervento del sindaco Genziana Buffon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

