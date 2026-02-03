A Minneapolis gli agenti dell’ICE dovranno indossare le bodycam

A Minneapolis, gli agenti dell’ICE e della CBP dovranno indossare le bodycam. Il governo americano ha deciso di equipaggiarli con telecamere personali che registreranno tutto mentre sono in servizio. La misura mira a garantire maggiore trasparenza durante le operazioni di polizia.

Il governo degli Stati Uniti ha fatto sapere che i poliziotti dell’ ICE e dell’ Agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) che sono attualmente stanziati a Minneapolis saranno tenuti a indossare delle bodycam, telecamere personali che serviranno a riprendere le loro azioni quando sono in servizio. Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, ha annunciato che l’obbligo di indossare i dispositivi entrerà in vigore immediatamente, e che il loro impiego verrà esteso in un secondo momento, a tutto il Paese. “Con effetto immediato, distribuiremo bodycam a tutti gli agenti sul campo a Minneapolis”, ha scritto su X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

A Minneapolis, gli agenti dell’Ice cominceranno a indossare le telecamere indossabili.

Gli agenti dell’ICE sono stati coinvolti in un episodio a Minneapolis in cui hanno sparato a una persona.

