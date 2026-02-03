Nell’ultimo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms, intitolato Lo scudiero, è stato fatto un grande passo avanti. La serie ha rivelato un collegamento diretto con Game of Thrones, svelando l’identità di un personaggio storico che molti ricorderanno. La scoperta apre nuove porte sulla trama e sul destino di alcuni protagonisti, lasciando i fan con molte domande sul futuro della storia.

SPOILER ALERT - Questo articolo parla dettagliatamente del terzo episodio della serie A Knight of the Seven Kingdoms - Nella puntata intitolata Lo scudiero, A Knight of the Seven Kingdoms ha svelato l'identità di un personaggio importante che compare come figura storica in Game of Thrones. Per chiunque conosca la storia di Westeros di George R.R. Martin, la vera identità di Egg ( Dexter Sol Ansell ) è un segreto di Pulcinella come la morte di Ned Stark o le Nozze Rosse, e non è qualcosa che lo spin-off ha cercato di tenere nascosto. Durante i primi episodi della serie, il creatore Ira Parker e il suo team di sceneggiatori hanno disseminato numerosi indizi sul fatto che il ragazzo calvo ha in qualche modo a che fare con l'aristocrazia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Knight of the Seven Kingdoms ha appena rivelato un importante collegamento con Game of Thrones e, con esso, il triste destino di un personaggio

A Knight of the Seven Kingdoms offre un momento di leggerezza in un contesto tipicamente cupo.

