Jeffrey Epstein torna al centro dell’attenzione in Italia. La sua figura, ormai nota per i molti sospetti e le inchieste, torna a far parlare di sé tra le pagine di un testo che lo definisce “la commedia fantozziana”. Mentre si discutono le questioni penali e le ipotesi di un ruolo come agente del caos, il suo nome continua a sollevare curiosità e interrogativi, anche oltre i confini giudiziari.

Al di là delle questioni penali, al di là che fosse o no un agente del caos pagato per destabilizzare l’Europa e in generale le democrazie, come qualcuno sospetta, Jeffrey Epstein e i suoi files sono il nostro grande romanzo delle élite, sono il “Preghiere esaudite” che ci possiamo permettere. Messi a disposizione sul sito del Dipartimento della Giustizia americano con una comoda chiave di ricerca aperta a tutti, come se una super procura italiana post-referendum mettesse online vent’anni di intercettazioni, sono il "Falsissimo" globale dell’epoca di Trump e Corona. Però gratis. Segnalano tic, manie, poracciate, insomma una gran commedia umana delle classi alte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Jeff, che te serve. La commedia fantozziana degli Epstein files

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Musk e quelle email a Epstein che lo smentiscono: Quando ci sarà la festa più scatenata?.

