A Galati bandita la gara per il ripristino dei pennelli a mare erano in programma già prima del ciclone Harry

A Galati, il Comune ha deciso di annullare la gara per il ripristino dei pennelli a mare, prevista prima del passaggio del ciclone Harry. Intanto, le squadre lavorano senza sosta nel capoluogo per mettere in sicurezza le zone colpite e riparare i danni causati dal maltempo. La corsa contro il tempo è già iniziata, con interventi urgenti che non possono più aspettare.

Appalto da poco più di un milione di euro ma fondamentale per le abitazioni e la spiaggia del villaggio colpito dalle mareggiate Sei i mesi di tempo per la conclusione Corsa contro il tempo anche nel capoluogo per i lavori urgenti che inevitabilmente sono legati ai danni provocati dal ciclone Harry. Il Comune anche se le opere erano già in programma senza le violenti mareggiate di gennaio ha infatti bandito gli interventi di riparazione subiti dai pennelli realizzati a Galati: uno dei villaggi colpiti con Santa Margherita, Ponte Schiavo, Mili e Briga marina dal ciclone. Le ditte interessate dovranno presentare le domande entro il 19 febbraio.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Galati Pennelli Mare Il passaggio del ciclone Harry a Galati, il day after ripreso dal drone: conta dei danni e preoccupazione Il giorno dopo il passaggio del ciclone Harry a Galati, si registrano i primi effetti e danni alle abitazioni nelle zone più vicine al mare, colpite dall'azione delle onde. Ciclone Harry, Bova Marina già al lavoro per ripartire con i primi interventi di ripristino A Bova Marina, il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni significativi alle infrastrutture e al lungomare.

