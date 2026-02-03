A Galati bandita la gara per il ripristino dei pennelli a mare erano in programma già prima del ciclone Harry

A Galati si ferma la gara per il ripristino dei pennelli a mare, annunciata prima del passaggio del ciclone Harry. Le autorità ora corrono contro il tempo per mettere in sicurezza le zone colpite, mentre nel capoluogo si cercano soluzioni rapide per i danni causati dal maltempo. La situazione resta critica, e le operazioni di messa in sicurezza continuano senza sosta.

Appalto da poco più di un milione di euro ma fondamentale per le abitazioni e la spiaggia del villaggio colpito dalle mareggiate Sei i mesi di tempo per la conclusione Corsa contro il tempo anche nel capoluogo per i lavori urgenti che inevitabilmente sono legati ai danni provocati dal ciclone Harry. Il Comune anche se le opere erano già in programma senza le violenti mareggiate di gennaio ha infatti bandito gli interventi di riparazione subiti dai pennelli realizzati a Galati: uno dei villaggi colpiti con Santa Margherita, Ponte Schiavo, Mili e Briga marina dal ciclone. Le ditte interessate dovranno presentare le domande entro il 19 febbraio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il giorno dopo il passaggio del ciclone Harry a Galati, si registrano i primi effetti e danni alle abitazioni nelle zone più vicine al mare, colpite dall'azione delle onde.

