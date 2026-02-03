A Civita Castellana una mostra che racconta la storia del Carnevale della città che balla

A Civita Castellana apre una mostra dedicata al Carnevale locale. Nei locali delle ex Carcerette, i visitatori possono scoprire la storia del Carnevale della città che balla. L’esposizione ripercorre le tradizioni e i momenti più significativi della festa civitonica, offrendo un’occasione per conoscere meglio questa tradizione radicata nel tempo. La mostra si inserisce nel periodo di festeggiamenti e invita gli spettatori a rivivere le atmosfere del Carnevale, tra fotografie, oggetti e racconti.

In occasione del Carnevale civitonico, nei locali delle ex Carcerette è allestita una mostra dal titolo “La città che balla”. Un racconto dell'estro creativo, che documenta la ricerca messa in scena durante le sfilate di gala. L'esposizione ospita infatti una selezione di costumi indossati dai.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Civita Castellana

Civita Castellana piange la scomparsa di Giulio Pugese, morto a 57 anni nella sua casa domenica primo febbraio.

A meno di due mesi dall’inizio del Carnevale Scossone, Civita Castellana si prepara a una svolta politica: l’assessora Simonetta Coletta ha ufficialmente consegnato la delega al sindaco Luca Giampieri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

IL CARNEVALE DI CIVITA CASTELLANA 2025-2026

Ultime notizie su Civita Castellana

Argomenti discussi: Carnevale di Civita Castellana blindato: ingressi presidiati, negozi chiusi sul percorso e stretta sull'alcol; Celebrazioni della giornata della Memoria a Civita Castellana; Il territorio in movimento, incontro a Civita Castellana; Sabato da dimenticare per il Latte Dolce: ko 2-0 a Civita Castellana. Ora testa al derby con l'Olbia.

Can Yaman denunciato a Civita Castellana da una negoziante: Mi ha aggredita perché tenevo la musica troppo alta, ho avuto pauraUno scatto d’ira, poi l’aggressione e il calcio per liberarsi dalla stretta delle persone che cercavano di allontanarlo. È il racconto di una vera e propria escalation di violenza quello che si legge ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman denunciato da una commerciante di Civita Castellana: Voleva avventarsi contro di meL'attore e modello turco Can Yaman, diventato popolare anche in Italia grazie a serie tv turche come Bitter Sweet – Ingredienti d'Amore e Daydreamer – Le Ali del Sogno trasmesse da Canale 5, è stato ... gazzetta.it

“Tutto l’amore che Giulio ha donato nella sua vita non è perduto” Civita Castellana - Don Massimo Siciliano nella chiesa di San Giuseppe operaio, durante le esequie di Giulio Pugese, morto il 1 febbraio a soli 58 anni Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/0 - facebook.com facebook