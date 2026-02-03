A chi è identica Clara Isabel Cecilia Rodriguez non ha dubbi sulla figlia | la foto pazzesca

Cecilia Rodriguez si mostra felice e stanca allo stesso tempo. La neo-mamma ha condiviso una foto della sua piccola Clara Isabel, che sembra identica a lei. Da quando è nata, il 15 ottobre 2025, la vita di Cecilia ruota intorno alla bambina e al rapporto con Ignazio Moser. La famiglia si è allargata, e lei non nasconde l’amore e le sfide di questa nuova fase.

Da quando il 15 ottobre 2025 Cecilia Rodriguez è diventata mamma, la sua vita è cambiata profondamente, concentrandosi sulla cura della piccola Clara Isabel e sul rapporto con il marito Ignazio Moser. Pur continuando a condividere contenuti legati al lavoro, i suoi canali social hanno visto un evidente aumento di foto e video dedicati alla quotidianità della famiglia, e i follower sembrano apprezzare particolarmente il racconto della nuova vita della coppia. Nelle ultime ore, però, Cecilia ha deciso di rendere la giornata dei fan un po' più giocosa, lanciando un curioso indovinello attraverso le sue Instagram Stories.

