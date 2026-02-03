9 settimane e mezzo compie 40 anni | elogio del bellissimo guardaroba di Kim Basinger perché oltre alla sottoveste c' era molto di più
I due, nonostante tutto, divennero due divi di Hollywood la cui fama, nel bene e nel male, sopravvive ancora oggi. Pensavamo che il contributo all'origine del mito fosse dovuto solo a una sottoveste bianca, il capo protagonista dello striptease più famoso della storia del cinema diventato celebre anche grazie alla canzone You can leave your hat on interpretata da Joe Cocker. Riguardando il film a distanza di 40 anni abbiamo fatto delle scoperte interessanti. Una su tutte: lo stile della gallerista Elizabeth McGraw (Kim Basinger) appare senza tempo e da certi punti di vista non sembra invecchiato un attimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Kim Basinger
Kim Basinger festeggia 72 anni: dal mito di “9 settimane e ½” alla consacrazione da Oscar
Elogio di uno dei capi più classici e preziosi del guardaroba per cui vale la pena spendere un po’ di più
In un momento di incertezza, molti scelgono di puntare su capi di qualità.
Ultime notizie su Kim Basinger
