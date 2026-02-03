I due, nonostante tutto, divennero due divi di Hollywood la cui fama, nel bene e nel male, sopravvive ancora oggi. Pensavamo che il contributo all'origine del mito fosse dovuto solo a una sottoveste bianca, il capo protagonista dello striptease più famoso della storia del cinema diventato celebre anche grazie alla canzone You can leave your hat on interpretata da Joe Cocker. Riguardando il film a distanza di 40 anni abbiamo fatto delle scoperte interessanti. Una su tutte: lo stile della gallerista Elizabeth McGraw (Kim Basinger) appare senza tempo e da certi punti di vista non sembra invecchiato un attimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

9 settimane e mezzo compie 40 anni: elogio del bellissimo guardaroba di Kim Basinger (perché oltre alla sottoveste c'era molto di più)

In un momento di incertezza, molti scelgono di puntare su capi di qualità.

Jacqueline Bisset, rifiutai 9 settimane e mezzo(di Francesco Gallo) Jacqueline Bisset, attrice britannica dal fascino aristocratico - padre inglese con origini scozzesi e madre francese -, è sicuramente una star con i suoi inossidabili principi e ... ansa.it

