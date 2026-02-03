3 febbraio occhi al cielo anche in Toscana | le sorprese di febbraio

Il cielo si apre anche in Toscana e gli appassionati di astronomia non stanno perdendo tempo. Oggi, 3 febbraio, molti occhi sono rivolti verso le stelle, pronti a osservare i fenomeni che il mese porterà. Le previsioni indicano che ci saranno diverse occasioni per ammirare eventi celesti interessanti, e le persone si preparano a uscire di casa per godersi lo spettacolo notturno.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Occhi al cielo anche in Toscana per ammirare i vari fenomeni astrologici che ci regalerà anche questo mese. È un cielo pieno di luci, quello di febbraio, con Venere e Mercurio che brillano insieme a Giove, mentre la Luna fa sognare in attesa del lancio della missione Artemis II della Nasa, che dopo quasi 60 anni intende portare nuovamente degli astronauti nell'orbita lunare. Oltre alle informazioni di fasi lunari e librazioni, l'Unione Astrofili Italiani (Uai) pubblica sul suo sito i consigli su come osservare la Luna al meglio con un binocolo. Venere e Mercurio brillano con Giove.

