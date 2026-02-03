22 anni fa la morte di Giovanna Bifulco Accardi la famiglia chiede ancora giustizia

Da anteprima24.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Giovanna Bifulco Accardi ricorda ancora la morte della loro cara, avvenuta 22 anni fa. Giovanna, una donna di 40 anni, era in perfetta salute quando il 3 febbraio 2004 è morta a causa di una serie di errori e negligenze in ambito medico. I parenti continuano a chiedere giustizia e a mantenere vivo il ricordo di quella tragedia che non si è mai sopita.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il messaggio della f amiglia Bifulco Accardi che esprime parole toccanti in ricordo di Giovanna Bifulco Accardi, “ una donna di 40 anni in perfetta salute – come raccontano i suoi congiunti – morta il 3 febbraio 2004 a causa di una catena di omissioni e negligenze mediche. I medici coinvolti – dice ancora la famiglia – si limitarono a prescrizioni telefoniche e somministrazioni di farmaci inadeguati, senza mai visitarla. Lasciata soffrire e morire priva delle giuste cure mediche e del assistenza sanitaria”. 03 Febbraio 2004-03 Febbraio 2026 “Giovanna Bifulco Accardi Eri troppo giovane Giovanna per morire, troppo bella e troppo brava per lasciarci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

22 anni fa la morte di giovanna bifulco accardi la famiglia chiede ancora giustizia

© Anteprima24.it - 22 anni fa la morte di Giovanna Bifulco Accardi, la famiglia chiede ancora giustizia

Approfondimenti su Giovanna Bifulco Accardi

Dieci anni senza Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto: la famiglia chiede ancora giustizia

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, la famiglia continua a chiedere giustizia.

Big scarr la morte a 22 anni: cosa sappiamo e cosa non è ancora confermato

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giovanna Bifulco Accardi

Argomenti discussi: Sessanta anni fa la tragedia di Brema, iniziative della Federnuoto per ricordare le vittime. Buonfiglio: doveroso onorare il loro esempio; Niardo, 22 anni fa il padre del conducente coinvolto in un altro mortale; Alcaraz fa Career Slam a 22 anni: meglio di Federer, Nadal e Djokovic; Ha 22 anni, è nato in provincia di Grosseto: chi è il giovane (con la giacca rossa) fermato per l'aggressione al poliziotto a Torino.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.