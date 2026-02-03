22 anni fa la morte di giovanna bifulco accardi la famiglia chiede ancora giustizia

La famiglia di Giovanna Bifulco Accardi ricorda ancora la morte della loro cara, avvenuta 22 anni fa. Giovanna, una donna di 40 anni, era in perfetta salute quando il 3 febbraio 2004 è morta a causa di una serie di errori e negligenze in ambito medico. I parenti continuano a chiedere giustizia e a mantenere vivo il ricordo di quella tragedia che non si è mai sopita.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il messaggio della f amiglia Bifulco Accardi che esprime parole toccanti in ricordo di Giovanna Bifulco Accardi, “ una donna di 40 anni in perfetta salute – come raccontano i suoi congiunti – morta il 3 febbraio 2004 a causa di una catena di omissioni e negligenze mediche. I medici coinvolti – dice ancora la famiglia – si limitarono a prescrizioni telefoniche e somministrazioni di farmaci inadeguati, senza mai visitarla. Lasciata soffrire e morire priva delle giuste cure mediche e del assistenza sanitaria”. 03 Febbraio 2004-03 Febbraio 2026 “Giovanna Bifulco Accardi Eri troppo giovane Giovanna per morire, troppo bella e troppo brava per lasciarci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

