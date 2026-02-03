La Russia esporta armi per circa 15 miliardi di dollari all’anno, nonostante le sanzioni occidentali. Putin mantiene in piedi questo settore, che rappresenta uno dei pilastri dell’economia russa. Dietro le quinte, le vendite di armamenti continuano a muoversi, anche in un momento di grande tensione internazionale.

Nel bel mezzo delle tensioni geopolitiche, e colpita dalle sanzioni occidentali, la Russia continua a mantenere attivo uno dei suoi motori economici più sensibili: l’export di armi e armamenti di vario genere. Le cifre sono emblematiche. Nel corso del 2025, Mosca ha incassato oltre 15 miliardi di dollari dalla vendita di sistemi militari a più di 30 Paesi, una somma ingente che racconta molto più di un semplice successo commerciale. A confermarlo è stato lo stesso Vladimir Putin durante una riunione della Commissione per la cooperazione militare-tecnica con gli Stati esteri, sottolineando come il settore abbia resistito alle “pressioni senza precedenti” esercitate dall’Occidente per isolare l’industria bellica di Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "15 miliardi di armi esportate": cosa c'è dietro gli affari di Putin

L'ambasciatrice dell'Ucraina presso la Nato ha annunciato che, entro il 2026, il paese richiederà dagli Stati Uniti un supporto militare pari a 15 miliardi di dollari.

