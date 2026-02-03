134 candidati per 13 posti | l’Ulss si prepara a scegliere i vertici
L’Ulss veneta si appresta a scegliere i nuovi vertici tra oltre 130 candidati. Sono 13 i posti di direttore generale da coprire, e in tanti hanno già presentato domanda. La selezione si prospetta lunga e competitiva.
Tredici posizioni da dirigere, 134 candidati a occuparle. È il numero dei posti vacanti nella rete delle Ulss venete, e il numero dei professionisti che hanno presentato domanda per diventare direttori generali. Le nomine devono essere effettuate già dal 1° marzo, secondo quanto previsto dal presidente della Regione, Alberto Stefani. Un mese per scegliere tra i candidati: una procedura lunga, ma necessaria per garantire la continuità nei vertici delle strutture sanitarie regionali. Le Ulss sono 9, ma l’Ulss di Belluno è temporaneamente esclusa per via delle Olimpiadi. Il processo di rinnovo riguarda anche due aziende ospedaliere, quelle di Padova e Verona, e l’Istituto oncologico veneto (Iov) e l’Azienda Zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu
