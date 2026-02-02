Ztl multe ai varchi in uscita Zaffini FdI rincara la dose | Confermo | è una truffa

La polemica sulla Ztl di Perugia si infittisce. Dopo l’annuncio dei varchi in uscita dall’acropoli e l’aumento delle multe, Fratelli d’Italia non ci sta. La consigliera Margherita Scoccia ha criticato duramente la decisione, e ora anche il senatore Franco Zaffini entra nel dibattito, definendo l’intera operazione una “truffa” ai danni dei cittadini. La tensione tra l’amministrazione comunale e l’opposizione si fa sempre più palpabile.

Non si placa il botta e risposta sulla nuova Ztl del Comune di Perugia. All'annuncio dell'accensione dei varchi in uscita dall'acropoli nella prossima estate e con l'aumento delle multe nell'ultimo anno, Fratelli d'Italia ha lanciato un'offensiva social contro la decisione: prima la consigliera Margherita Scoccia e a cui hanno fatto seguito le dure parole del senatore Franco Zaffini (meloniano anche lui) che ha parlato di " truffa " ai danni dei cittadini da parte dell' amministrazione comunale. Parole duramente criticate da alcuni consiglieri comunali di maggioranza ("Zaffini si vergogni), a cui il senatore non le ha mandate a dire e anzi ha confermato quanto detto nei giorni scorsi.

