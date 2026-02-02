Zivago e i suoi carnefici

Settant’anni fa, il 1956, si aprì un anno che cambiò la storia. In Italia e nel mondo, le tensioni aumentavano, e tra le pagine di cronaca si leggeva di scontri e rivolte. Un ricordo forte di quegli eventi rimane vivo, come un’ombra che non si cancella.

Per il regime sovietico Pasternak era un intoccabile. Poi l’amore accese in lui la ribellione e gli ispirò il capolavoro L’indimenticabile ’56”, settant’anni fa. Anno di svolte epocali, per questo lo hanno ribattezzato così: “l’indimenticabile”. La denuncia di Kruscev dei crimini staliniani nel Ventesimo congresso del Pcus. La rivolta democratica dell’Ungheria soffocata nel sangue dai carri armati comunisti del Patto di Varsavia. Ma indimenticabile anche perché il ’56 è stato l’anno di una grande svolta nella storia della letteratura, l’inizio di un racconto appassionante di persecuzione, di amore, di stratagemmi per sfuggire alla censura, di coraggio, di vendette del potere, persino di servizi segreti, di best-seller. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zivago e i suoi carnefici Approfondimenti su Zivago Carnefici Un sit-in davanti al tribunale per la Resinovich: "La giustizia in ritardo agevola i carnefici" Si tutelano i carnefici e si puniscono le vittime L'articolo affronta il tema della giustizia e delle ingiustizie nel sistema fiscale e legale, evidenziando come spesso si tutelino i responsabili di attività illecite a discapito dei cittadini onesti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Zivago Carnefici Argomenti discussi: Il Dottor Zivago | Da Pasternàk al cinema: perché il film di David Lean è un classico; Il film cult stasera in TV: Il dottor Zivago venerdì 30 gennaio 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 30 gennaio 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 31 gennaio 2026. Zivago e i suoi carnefici. Per il regime sovietico Pasternak era un intoccabile. Poi l’amore accese in lui la ribellione e gli ispirò il capolavoro. L'articolo di Pierluigi Battista è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.