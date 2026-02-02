Zelig stasera l’ultima puntata | tutti gli ospiti

Questa sera, alle 21, va in onda l’ultima puntata di Zelig. Sul palco ci saranno diversi ospiti pronti a salire sul palco e intrattenere il pubblico. La trasmissione chiude dopo tante stagioni, e gli spettatori si preparano a salutare con un sorriso.

Diversi gli ospiti che interverranno in quest'ultima puntata di Zelig che andrà in onda stasera dalle 21.45 su Canale 5 Questa sera va in onda l’ultima puntata di Zelig che quest’anno celebra i 30 anni. Grande attesa per questo appuntamento che è ben accolto dal pubblico, ottenendo un grande successo. Questa sera ci sarà un altro graditissimo ritorno, quello si Anna Maria Barbera (Sconsolata), Ale e Franz e Antonio Albanese. La parte musicale invece sarà gestita dalla Paolo Jannacci band che si esibirà creando movimento alla trasmissione. Zelig ha segnato ottimi ascolti in questa nuova stagione che ha celebrato i 30 anni della trasmissione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

