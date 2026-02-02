Zelig 30 anni streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Questa sera, alle 21,40 su Canale 5, va in onda la quarta puntata di Zelig. Lo storico show comico festeggia i suoi 30 anni e torna in tv con una puntata ricca di battute e risate. Gli appassionati possono seguire la diretta in tv oppure in streaming.

. Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent’anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Dove vedere Zelig (30 anni) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Stasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle 21:40 su Canale 5, va in onda la prima puntata di Zelig (30 anni).

Ecco dove seguire la seconda puntata di Zelig (30 anni): questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21:40, su Canale 5.

