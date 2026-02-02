Zelig 30 anni | le anticipazioni comici della quarta puntata

Questa sera su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Zelig, lo storico show comico che festeggia i suoi primi trent’anni. La puntata inizia intorno alle 21,40, pronta a far ridere il pubblico con i suoi comici più noti e alcune sorprese. È un’occasione speciale, perché quest’anno lo spettacolo celebra tre decenni di risate e battute memorabili.

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Zelig, lo storico show comico che torna in onda per festeggiare i suoi primi trent'anni. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, vanta 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco. Quattro puntate che vedono al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Stasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, torna Zelig, il celebre show comico che festeggia i suoi 30 anni.

Stasera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21:40 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Zelig, lo storico programma comico che celebra i suoi trent’anni di trasmissione.

ZELIG 30 - ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 12 GENNAIO 2025 SU CANALE 5

