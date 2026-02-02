Zelensky | Possibile una pace dignitosa

Il presidente ucraino Zelensky apre a una prospettiva di pace dignitosa. Durante un discorso, afferma che l’Ucraina è pronta a fare passi concreti per arrivarci. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione e incertezza, ma segnala la volontà di trovare una soluzione duratura al conflitto.

20.40 "L'Ucraina è pronta a compiere passi concreti. Riteniamo possibile raggiungere una pace dignitosa e duratura". Così il presidente ucraino Zelensky che ha tenuto una riunione con il team negoziale prima del "nuovo round di incontri trilaterali". Zelensky si è congratulato per le recenti "misure di de-escalation" con la Russia, che "rafforzano la fiducia" nei negoziati di pace. E ha riferito di una telefonata con la presidente della Commissione Ue Von der Leyen su "sostegno energetico" e sanzioni contro Mosca.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma

La Russia spara meno e ora Kiev crede nella pace. Zelensky: «Intesa possibile»Mentre i russi colpiscono le ferrovie, ripartono i negoziati di Abu Dhabi con la presenza degli Stati Uniti. Il leader ucraino: «Possiamo raggiungere un accordo dignitoso e duraturo»

Zelensky sorprende Kiev, annuncia nuovi colloqui decisivi sull'Ucraina.Zelensky al bivio: cosa nascondono i nuovi colloqui sulla guerraPerché Kiev punta tutto sulla prossima settimanaIl presidente ucraino Volodymyr Z

Negoziati ad Abu Dhabi: Il secondo round di incontri del gruppo di sicurezza sull'Ucraina si terrà mercoledì e giovedì ad Abu Dhabi, ha dichiarato Dmitry Peskov. Possibile incontro Putin-Zelensky: La Russia ribadisce la propria posizione: se Zelensky desi

