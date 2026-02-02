Zazzaroni attacco frontale | Calendari folli e inutili minchiate Il chiagni e fotti degli allenatori

Daniele Zazzaroni non le manda a dire. In un’intervista si scaglia contro i calendari troppo pieni e le decisioni che, a suo avviso, sono spesso inutili e sbagliate. Parla di un sistema che mette gli allenatori sotto pressione e li costringe a fare scelte difficili, spesso senza senso. Le sue parole sono dure: “Il chiagni e fotti degli allenatori” rappresenta bene il suo punto di vista. La sua critica si fa sentire forte e chiara, invitando a rivedere le priorità nel calcio italiano.

