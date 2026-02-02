Zangrillo in campo | Segretario di Forza Italia? Sono a disposizione Askatasuna? Schlein ha lasciato porta aperta all' antistato

Mario Zangrillo si mette in gioco e si propone come possibile segretario di Forza Italia. Lo ha detto chiaramente, è a disposizione. Nel frattempo, ha commentato anche la situazione politica, dicendo che Schlein ha lasciato una porta aperta all’antistato, riferendosi a Askatasuna. Zangrillo non ha nascosto le sue idee e si dice pronto a fare la sua parte.

Parla il ministro della Pubblica amministrazione: "Voglio Calenda in FI. Al partito serve turn over. Occhiuto? Non lo vedo segretario. Tajani sarebbe un ottimo presidente della Repubblica. Nella Pa sono per la chiamata diretta" E’la zeta la consonante del merito. Al cinema c’è la zeta di Zalone e in Forza Italia c’è la zeta Zangrillo. Il fratello è Alberto, il medico della nazione, e lui è Paolo, il ministro della Pubblica amministrazione, il padre del ddl merito, il rugbista liberale. Le violenze di Askatasuna a Torino? “Delinquenti, antistato, e il Pd di Schlein ha lasciato la porta aperta a queste frange di antistato”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zangrillo in campo: "Segretario di Forza Italia? Sono a disposizione. Askatasuna? Schlein ha lasciato porta aperta all'antistato" Approfondimenti su Zangrillo ForzaItalia Askatasuna, Zangrillo: "Sgombero buona notizia per tutta l'Italia" Centrosinistra, Orlando(Pd): Schlein leader naturale alleanza, Salis a disposizione campo largo Nell'ultima assemblea del Pd, Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di costruzione programmatica a livello territoriale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Zangrillo ForzaItalia Argomenti discussi: Prove di nozze Fi-Azione verso le Comunali 2027. Cirio: Più forti se uniti; Zangrillo Contro poliziotto è stato tentato omicidio, è deriva terroristica. Zangrillo Pubblica amministrazione motore di crescita, 700 mila candidati nei concorsi di gennaioROMA (ITALPRESS) – La Pubblica amministrazione è il primo presidio della Repubblica e il vero motore di crescita del Paese. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangri ... italpress.com Questa intervista è del 2008. La fece Andrea Cangini, oggi parlamentare di Forza Italia, a Francesco Cossiga. Suscitò molte polemiche (e te credo). Leggetela bene. - Presidente Cossiga, pensa che minacciando l'uso della forza pubblica contro gli studenti Be - facebook.com facebook Tra le ultime donazioni ricevute da Forza Italia ce n’è una che spicca più delle altre, un po’ per la cifra un po’ per il protagonista del bonifico. A dicembre, infatti, il partito guidato da Antonio Tajani ha ricevuto 100 mila euro da Gksd Bespoke, sigla che riconduce x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.