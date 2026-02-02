Yuasa arriva un altro ko | Non siamo andati bene

La Yuasa Battery di Grottazzolina incassa un’altra sconfitta, questa volta contro Monza. Alla fine, il risultato chiude praticamente ogni speranza di salvezza per la squadra di casa. I giocatori non sono riusciti a trovare il ritmo giusto e il ko interno pesa come un macigno. La situazione si fa sempre più difficile per i bianco-azzurri, ora costretti a fare i conti con un cammino complicato.

Un altro ko interno per la Yuasa Battery Grottazzolina quello contro Monza che, alla fine dei conti, vale come disco rosso definitivo verso le residue speranze di salvezza. Il tutto in una serata complicata per merito di Monza ma che diventa ulteriormente in salita dopo il ko di Golzadeh nello scontro fortuito tra la sua testa e il ginocchio di Falaschi in avvio secondo set: senza opposto di riserva in panchina, Fedrizzi a girare in due con rotazioni e meccanismi da improvvisare. Una stagione caratterizzata ovviamente da errori ma con una componente di sfortuna ad ogni livello veramente altissima per la Yuasa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

