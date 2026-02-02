Yorick Festival 2026
Questa mattina è stato presentato ufficialmente lo Yorick Festival 2026, dedicato al famoso buffone. L’evento si svolgerà nei prossimi mesi e porterà in scena nuove drammaturgie, mescolando il Carnevale con la riscoperta delle tradizioni culturali. Gli organizzatori promettono spettacoli innovativi e un’atmosfera festosa, puntando a coinvolgere il pubblico di tutte le età.
È dedicato al buffone più celebre del mondo lo Yorick Festival, un viaggio nelle nuove drammaturgie all’insegna del Carnevale e della riscoperta culturale. Il progetto è ideato e diretto dal regista Leonardo Petrillo e si svolgerà, dal 7 al 17 febbraio, in diversi luoghi d’arte della Capitale. Sei spettacoli dal respiro internazionale: il Festival fa tappa al Teatro Torlonia a Palazzo Esposizioni, Palazzo Altemps, Palazzo Braschi e Macro. Prodotto dal Teatro di Roma, lo Yorick Festival integra l’atto performativo nel tessuto culturale urbano, valorizzando il patrimonio storico-artistico con una partitura di voci e visioni in costante movimento.🔗 Leggi su Romatoday.it
La Capitale non si limita a celebrare il Carnevale con maschere e sfilate, ma sceglie di dare voce alla libertà dello spirito e alla gioia della creatività, con un festival che trasformerà il buffone
Dal 7 al 17 febbraio a Roma, lo Yorick Festival. Ideato e diretto da Leonardo Petrillo, per il Carnevale animerà i musei della città con nuove drammaturgie nazionali e internazionali a ingresso gratuito e con un appuntamento speciale al Teatro Torlonia.
YORICK FESTIVAL 7 – 17 febbraio 2026 Palazzo Esposizioni | Palazzo Altemps | Palazzo Braschi | Macro Teatro Torlonia ideazione e direzione artistica Leonardo Petrillo Un omaggio al buffone più celebre del teatro e ai valori che incarna: libertà
