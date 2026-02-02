Yorick Festival 2026

Da romatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stato presentato ufficialmente lo Yorick Festival 2026, dedicato al famoso buffone. L’evento si svolgerà nei prossimi mesi e porterà in scena nuove drammaturgie, mescolando il Carnevale con la riscoperta delle tradizioni culturali. Gli organizzatori promettono spettacoli innovativi e un’atmosfera festosa, puntando a coinvolgere il pubblico di tutte le età.

È dedicato al buffone più celebre del mondo lo Yorick Festival, un viaggio nelle nuove drammaturgie all’insegna del Carnevale e della riscoperta culturale. Il progetto è ideato e diretto dal regista Leonardo Petrillo e si svolgerà, dal 7 al 17 febbraio, in diversi luoghi d’arte della Capitale. Sei spettacoli dal respiro internazionale: il Festival fa tappa al Teatro Torlonia a Palazzo Esposizioni, Palazzo Altemps, Palazzo Braschi e Macro. Prodotto dal Teatro di Roma, lo Yorick Festival integra l’atto performativo nel tessuto culturale urbano, valorizzando il patrimonio storico-artistico con una partitura di voci e visioni in costante movimento.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Yorick Festival2026

Sanremo 2026 Baustelle no festival per noi

Il Volo all'Este music festival 2026

La terza edizione di Este Music Festival si svolgerà nel 2026, ospitando il celebre trio italiano Il Volo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Novah - FCKNYE Festival 2025

Video Novah - FCKNYE Festival 2025

Ultime notizie su Yorick Festival2026

Argomenti discussi: Febbraio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 28 febbraio 2026; Casanova ½ debutta al Teatro Torlonia per il Yorick Festival; Il Carnevale approda a teatro: dieci giorni di spettacoli gratuiti a Roma dedicati a un buffone shakespeariano; Come festeggiare San Valentino a Roma: 20 idee fantastiche per celebrare l’amore.

Il Carnevale approda a teatro: dieci giorni di spettacoli gratuiti a Roma dedicati a un buffone shakespearianoLa Capitale non si limita a celebrare il Carnevale con maschere e sfilate, ma sceglie di dare voce alla libertà dello spirito e alla gioia della creatività, con un festival che trasformerà il buffone ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.