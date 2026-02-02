X Martiri tre punti in rimonta Il gol di Felice chiude l’incontro
Nel match tra Felsina e X Martiri, i padroni di casa partono bene, ma vengono raggiunti e superati nel secondo tempo. La squadra ospite trova due gol in rimonta, chiudendo l’incontro con una vittoria per 2-1. La partita si infiamma nel finale, quando Felice segna il gol decisivo che dà i tre punti alla sua squadra.
Felsina 1 X Martiri 2 FELSINA: Garoia, Vallasciani (35’ st Chiriacò A.), Di Mascio, Marchesi, Greco, Fratti, Gamberini, Luccarini, Marchi (16’ st Petrullo), Brunori (24’ st Saleh), Di Marcello (26’ st Tanoh). A disposizione: Sammarchi, Ferriero, Cinti, Moscato, Danieli. All.: Buttignon. X MARTIRI: Morini, Aguiari, Artioli (20’ st Evali), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bini, De Angelis (14’ st Bonaguro), Manfredini (45’ st Zardi), Felice (41’ st Bonetti), Berveglieri. A disposizione: Aleotti, Firma, Benini, Zouaghi, Marazzina. All.: Bolognesi. Arbitro: Pantera di Faenza. Reti: 15’ pt Greco (F), 20’ st Aguiari (X), 31’ st Felice (X). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
